Fagioli, foto col cane e il pieno di like bianconeri: "Un giorno con la Champions"

Dopo aver fatto di tutto per restare alla Juventus, Nicolò Fagioli, partita dopo partita sta dimostrando tutto il suo talento. Quest'anno Allegri ha deciso più volte di puntare sul giovane centrocampista bianconero che non ha disatteso le aspettative del mister che già nel 2018 lo esaltava così:"Noi abbiamo un ragazzo del 2001 che si chiama Fagioli. Veder giocare a calcio quel ragazzo è un piacere, perché conosce il calcio, i tempi di gioco, come ci si smarca, quando si passa la palla e come la si passa. Veramente, è un piacere vederlo giocare". In questa stagione è arrivato anche il primo gol in maglia Juve per Fagioli che ha raccontato tutta la sua emozione durante una diretta twitch: "Il mio primo gol in Serie A a Lecce: è stata un’emozione fantastica, quella settimana è stata perfetta. Erano mesi che non giocavo tantissimo, era la prima esperienza alla Juve con i grandi. Non è facile perché ci sono tanti campioni, aver segnato è stata una liberazione per me e per la squadra".