Andrea Fortunato, Salernitana e Juventus lo ricorderanno insieme prima della partita

Con una nota ufficiale, la società U.S. Salernitana 1919 comunica che nel pregara di domani contro la Juventus le due società ricorderanno il compianto Andrea Fortunato, scomparso nell'aprile del 1995 a seguito di una malattia. I dirigenti delle due società si scambieranno una maglia numero 3 in memoria dell'ex giocatore della Juventus nato a Salerno. Con i bianconeri, Fortunato collezionò 27 presenze in due anni mettendo a segno una sola rete. Nella sua breve carriera, l'ex terzino riuscì anche a vestire la maglia della Nazionale azzurra in una sola occasione.