Juventus e Salernitana, le curiosità: Bremer e Vlahovic 'bestie nere'

La Juve è impegnata sul campo della Salernitana per la partita che conclude il 21° turno di Serie A. Una gara molto importante per i bianconeri che hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre giornate e vogliono tornare al successo in campionato. La squadra guidata da Allegri viene dalla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio e dalla qualificazione in semifinale contro l'Inter. A Salerno, però, è attesa da una sfida molto calda e ostica. Visti anche i precedenti tra le due squadre. Ecco le principali curiosità e statistiche tra Salernitana e Juve.