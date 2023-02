Miretti ko, il gesto di Allegri: succede in Salernitana-Juve

SALERNO - Serata dolce amara per la Juventus che torna al successo in campionato vincendo per 3-0 sul campo della Salernitana ma è in ansia per le condizioni di Fabio Miretti. Il giovane bianconero ha lasciato la partita al 43' del primo tempo (dopo essersi procurato il rigore trasformato da Vlahovic per l'1-0), sostituito da Fagioli, causa un brutto infortunio alla caviglia dopo un scontro aereo con Coulibaly.