Vlahovic, statistica pazzesca sui rigori: la Juve ha il top della Serie A

Il ritorno al gol di Vlahovic è una delle notizie migliori della vittoria della Juventus a Salerno. Allegri prima del match aveva dichiarato che il serbo è in uno stato di forma mai visto da quando è in bianconero e Dusan, con la grande prestazione contro la Salernitana (contro cui ha messo a segno cinque reti in quattro partite) condita da una doppietta, non ha fatto altro che confermare quanto detto dal tecnico bianconero. Numeri decisamente importanti per il serbo in Serie A, che in 12 presenze complessive ha realizzato ben 8 gol.