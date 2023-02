Rabiot, Vilhena e la rabbia social di Adrien: tra i rossi e le emoticon anche l'AIA

La vittoria della Juventus contro la Salernitana per 3-0 ha dato molte indicazioni ad Allegri, tra cui la rinnovata certezza di poter contare su Adrien Rabiot a centrocampo. Il francese sarà ancora più fondamentale per i bianconeri dopo l'infortunio rimediato ieri da Miretti. Nel match dell'Arechi deciso da Vlahovic e Kostic non ci sono stati episodi da Var (il rigore per fallo di Nicolussi è stato fischiato subito), ma al centrocampista francese sembra non essere andata giù una decisione del direttore di gara.