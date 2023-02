Santoriello-Juve, il precedente del 2017: perché decise di archiviare

TORINO - Ci sono gli strascichi di Calciopoli dietro l’archiviazione della posizione della Juventus citata da Ciro Santoriello in uno dei tanti suoi video che, in questi giorni, sono diventati virali sui social. Filmato in cui uno dei tre pm dell’Inchiesta Prisma (insieme a Mario Bendoni e all’aggiunto Marco Gianoglio) che attende in questo momento lo svolgimento dell’udienza preliminare, in programma a Torino in data 27 marzo, si rende protagonista di frasi e battute quantomeno inopportune a carico del club bianconero. Benché in una circostanza della carriera, appunto, gli sia capitato di archiviarne la posizione («mi sia toccato», a essere precisi, le parole utilizzate con ironico rammarico). Storia del 2016, con la decisione definitiva arrivata nel corso dell’anno successivo. Storia ancora legata alla vicenda di Calciopoli, la cui eco si diffondeva ormai da un decennio.