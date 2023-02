Juve, il piano di Allegri per tenere insieme Chiesa, Di Maria e Kostic

Il fatto che il problema finora non sia emerso, non significa che non esista. Né che, dietro le quinte della Continassa, Allegri non stia cercando da diverse settimane l’incastro più convincente del puzzle bianconero, spostando e alternando i tasselli a disposizione. Soprattutto ora che i lungodegenti sono (quasi) tutti rientrati e che i pezzi da novanta stanno tornando a incidere come da auspici estivi fino a questo momento disattesi. Il rebus, in particolare, origina sulla corsia di sinistra. Lì dove Kostic, appena planato su Torino, si è subito scoperto un novello Stakanov. Lì dove Chiesa, alle prese con gli strascichi del crack al crociato, si è reinventato dodicesimo uomo in grado di spaccare le gare in corso d’opera, traslocando sulla fascia opposta – in assenza di Cuadrado – o a supporto della punta – in assenza di Di Maria – negli unici due gettoni da titolare (a Napoli in campionato e con il Lazio in Coppa Italia, rispettivamente) finora collezionati dal suo rientro. Ma l’azzurro è una fuoriserie troppo potente per pensare di centellinarla ancora a lungo in garage, mentre il serbo si è rivelato un soldatino troppo prezioso per pensare ora di farne a meno. Ecco, allora, il nodo da sbrogliare.