Plusvalenze, Malagò sui giudici del Collegio di Garanzia: "Il Coni non c'entra"

Le dichiarazioni anti-Juve di tre giudici del Collegio di Garanzia presso il Coni, tra cui Santoriello, continuano a non smettere di generare polemiche per quanto riguarda la situazione Plusvalenze, per cui i bianconeri sono già stati penalizzati di 15 punti in Serie A. In merito alla situazione, dopo le considerazioni di Abodi, si è espresso anche il presidente Giovanni Malagò, che ha dichiarato che "il Coni non c’entra niente, c’è disinformazione o non conoscenza”, per poi sottolineare che “questi giudici non sono più scelti dal Coni non da oggi ma da qualche anno”.