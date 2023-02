Juventus, Locatelli: "Penalizzazione? Inutile parlare, bisogna vincere. Ora escono fuori gli uomini"

Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso della trasmissione 1vs1: "Dobbiamo ripartire dall'atteggiamento che abbiamo avuto, è la base. Il Mister ci dice sempre che se si parte da un atteggiamento positivo le qualitá poi vengono fuori. Prima della partita contro la Salernitana, Danilo mi ha detto che avrei dovuto parlare alla squadra nel cerchio pre-partita che facciamo in campo. Io me la sono sentita e ho detto che l'unica cosa che non potevamo sbagliare oggi era l'atteggiamento e questo è innegabile. Un grande giocatore non fa bene solo in una partita e basta". Il centrocampista della Juventus ha poi aggiunto: "Per diventare un giocatore importante devi fare una stagione importante. Essere costante nel rendimento è la mia priorità ed è il mio obiettivo. Appena c'è stata la sentenza ci siamo scritti, abbiamo parlato tra di noi e siamo arrivati alla conclusione che è inutile pensare se ce li ridaranno, se ne occuperà la società, noi dobbiamo solo pensare a fare punti sul campo. Nel momento di difficoltà di una società escono fuori gli uomini, ci siamo ancora più uniti e dobbiamo mettere la società davanti, come ci hanno insegnato Chiellini e Bonucci". Si parla anche di Europa League: "Andando avanti in tutte le competizioni le partite diventano belle, giochi una competizione europea e quindi è un obiettivo che ci siamo prefissati". Poi su Miretti e Fagioli aggiunge: "Stanno crescendo bene, quando sei giovane non è facile mantenere un equilibrio mentale e una società come la Juve e come il mister riescono a difenderli e a farli crescere bene".