Juventus, i dieci acquisti più costosi in Serie A

A gennaio 2020 la Juventus decise di staccare un assegno da 35 milioni di euro per Dejan Kulusevski, fantasista dell'Atalanta in prestito al Parma. In quella prima parte di stagione lo svedese era stato imprendibile, valorizzato al massimo dall'atteggiamento tattico della squadra di D'Aversa che gli consentiva di sprigionare in campo aperto la sua velocità. Concluse quella stagione (la 2019/20) in Emilia con 36 presenze e 10 gol. Alla Juve, in un anno e mezzo mette a segno 9 reti in 74 partite tra tutte le competizioni, prima di essere ceduto al Tottenham per 45 milioni (bonus inclusi).