Juve-Fiorentina, conferenza Allegri: Pogba out, Rabiot, Bonucci e il tridente. Leggi tutto

TORINO - Alla vigilia di Juventus-Fiorentina , match in programma domenica 12 febbraio alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri - appena terminata la sessione di allenamento - si è diretto in sala stampa per presentare la sfida in conferenza : "Veniamo da due vittorie importanti. Domani è una partita differente, perchè la Fiorentina è una squadra che corre e pressa. Ci vorrà pazienza. Noi dobbiamo concentrarci su dei mini-obiettivi e sulle squadre davanti a noi che sono Bologna e Udinese. Poi penseremo all'Europa League . La squadra sta facendo un buon lavoro, però dobbiamo migliorare perchè gli ultimi 30 min di Salerno non mi sono piaciuti".

Allegri su Rabiot, Danilo, Pogba, Bonucci e Bremer

"Rabiot? Non è una scommessa vinta. È un giocatore che ha trovato la sua maturità a 27 anni come capita nella maggior parte dei giocatori. Domani Rabiot gioca. Danilo? I dati dicono che sta bene e fino a che sta bene, lui gioca. Danilo riesce a gestirsi bene, però sta diventando un giocatore sempre più importante. Pogba non è convocato, ma non so quando potrà tornare. Forse tra 20 giorni. Io sono il primo che lo aspetta. Ha fatto un percorso normale, venendo da un menisco esterno che è un infortunio noiosissimo perché finché il ginocchio non trova assestamento dà fastidio ogni tanto. Lo stanno seguendo, sta lavorando e lui ci sta mettendo tutto l'impegno possibile ma al momento non è a disposizione, mentre Bonucci rientra giovedì per l'Europa League. Bremer? A Cremona non è stato eccelso e a Napoli non ha fatto bene, ma lo sa anche il giocatore. Ma nelle ultime partite ha giocato bene. Noi quando facciamo male lo facciamo di squadra non solo con i singoli".