Chiesa, Vlahovic e Di Maria: Allegri, Juve all'attacco e voglia di tridente

Juve, continua il mistero Pogba

Invece non si sa ancora quando Allegri potrà disporre del francese: «Magari tra una settimana… anzi, tra una settimana no - ha spiegato rassegnato il tecnico bianconero - Magari tra venti giorni, navighiamo a vista». Una navigazione in cui già tante volte il Polpo ha avvistato la terra del rientro, poi sempre sfuggita: prima il rientro in campo a fine ottobre e il nuovo stop; poi la convocazione con il Monza, l’attesa per il rientro con la Lazio slittato per un indolenzimento a un flessore che pareva rinviare il ritorno in campo di una settimana, massimo due. Rientro che resta invece ancora un’incognita: «Paul sta lavorando per tornare a disposizione e si sta impegnando tanto, ma non so quando ritornerà. Io sono il primo che lo aspetta. Quello al menisco esterno è un infortunio fastidioso perché finché il ginocchio non si assesta continua a provocare fastidi. Lo stanno seguendo, sta lavorando, ma non è a disposizione».