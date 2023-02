Juve-Fiorentina, Bonaventura su Di Maria: solo giallo FOTO

TORINO - Una rete di Rabiot porta avanti la Juventus nel match dell'Allianz contro la Fiorentina. Partita intensa che sta regalando molti contrasti duri, da una parte e dell'altra. L'episodio più dubbio avviene in avvio di ripresa, al minuto 47, con l'entrata dura di Bonaventura ai danni di Di Maria. Intervento tra l'incauto e il violento del giocatore viola, 'step on foot' in ritardo sulla gamba del campione argentino: per Fabbri è solo giallo, anche il Var giudica che non è da espulsione e non interviene a supporto del direttore di gara.