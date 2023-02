I gol virtuali per una classifica virtuale. La Juve con l’asterisco non molla e aspetta l’Europa

Il gol di Rabiot l’ha visto l’orologio dell’arbitro ed era buono perché la palla ha varcato la linea. Quello di Vlahovic l’hanno visto tutti ed era bello, ma non buono per un paio di centimetri calcolati dal fuorigioco semiautomatico. Alla fine la Juventus vince una partita virtuale, che serve a scalare posizioni virtuali, in una classifica virtuale. L’ambiente bianconero è confuso e oscilla dal pensarla come Allegri, che si vede a un punto dal settimo posto (quindi Conference League), o come Szczesny che non conta il -15 e, quindi, si proietta al secondo. È una questione di punti, di vista. La situazione, però, è questa, anzi “queste” perché l’incertezza piazza la Juventus in più universi paralleli, sospesa fra la realtà del campo e la fantasia della giustizia sportiva: nessun ragionamento è possibile in queste circostanze, nessun calcolo ha veramente senso, perché può succedere ancora di tutto, in un senso o nell’altro, insomma - tanto per cambiare - la Juventus è obbligata a vincere più partite possibile, perché alla fine ci potrebbe essere una bella sorpresa, oppure perché se ne potrebbe evitare una brutta o bruttissima. Certo non deve essere facile spiegare ai giocatori come interpretare le gare (lotta per salvarsi o Champions League? C’è una bella differenza...) e dire loro, dando senso compiuto a una vecchia frase fatta, che devono davvero “giocare una partita per volta”, non sapendo dove si trovano in classifica e per cosa giocano. Il rischio concreto, infatti, è quello di perdere l’orientamento.