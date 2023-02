Juve, Bonucci e l'urlo al giocatore della Fiorentina: "Stai seduto!" VIDEO

TORINO - E' bastata una rete di Rabiot alla Juventus per superare la Fiorentina nell'ultima di campionato, al termine di una gara senza esclusione di colpi condita da un finale al cardiopalma con l'intervento del Var decisivo sulla rete del momentaneo pareggio viola firmato da Castrovilli al 90'. Dopo la prima assegnazione del gol da parte di Fabbri, il fuorigioco semiautomatico ha rilevato l'irregolarità di Ranieri, in offside al momento del primo cross, che ha influenzato la respinta corta di Locatelli. Dopo la revisione al monitor e la conseguente decisione di vanificare il pari viola, è Bonucci a mostrare tutta la grinta bianconera.

Bonucci, la reazione al gol della Fiorentina

Con Fabbri al monitor si è alzata la tensione in campo e sugli spalti per attendere la decisione, ma una volta indicato il fuorigioco c'è stata una liberazione totale per tutti i bianconeri, a partita da Allegri (ammonito proprio per la sua reazione all'offside di Ranieri). Dietro le panchine dello Stadium è continuata la "bagarre" tra i tifosi e la panchina della Fiorentina ed è arrivato anche lo sfogo di Bonucci che, ripreso dal pubblico presente, ha urlato verso gli avversari con particolare riferimento ad un giocatore viola: "Mettiti seduto oh! Stai seduto Venuti!". Letteralmente "on fire" il capitano bianconero che, prima di tornare a completa disposizione, ha già iniziato a difendere ricevendo il supporto dei tifosi.