Perché la Juve 44 punti meno 15 sta facendo cose incredibili

Qualunque sia la corrente di pensiero, innocentista o colpevolista in materia di giustizia sportiva e ordinaria; qualunque sia il giudizio del tifoso sul calcio di Allegri, soprattutto di chi non ama il corto muso e per questo tiene il muso lungo di fronte al gioco del tecnico livornese, un fatto è certo: questa Juve formato 44 punti meno 15, sul campo sta facendo cose incredibili. Ad onta della penalizzazione, delle intercettazioni che spuntano un giorno sì e l'altro pure, dell'essere costretti dalla situazione contingente a non pensare per quale obiettivo stia giocando in campionato, la squadra di Max continua la sua risalita: ora è in zona Conference, tuttavia, alla fine del torneo mancano ancora 16 partite e sul fronte della giustizia sportiva può accadere di tutto, aspettando il Collegio di Garanzia e ciò che verrà dopo. Ecco perché la vittoria sulla Fiorentina, la sesta dall'inizio del 2023, la seconda difesa più solida del campionato, la prima volta tutti insieme di Chiesa, Di Maria e Vlahovic, la forma progressivamente ritrovata dal medesimo Di Maria, rimarcano la capacità di Allegri di reggere il timone durante la tempesta. E di non mandarle a dire (né a Chiesa né ai contestatori). Juve-Fiorentina, le pagelle