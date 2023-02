Di Maria, primo compleanno Juve: ora serve il regalo contro il Nantes

Angel Di Maria è uno dei giocatori su cui Allegri conta maggiormente per risollevare la Juventus dopo il caos penalizzazione e per cercare di andare più avanti possibile in Coppa Italia e in Europa League . La classe e l’esperienza del Fideo , fresco di vittoria del Mondiale in Qatar , saranno fondamentali per la Vecchia Signora nella seconda parte di stagione dopo i primi mesi in cui i problemi fisici dell’argentino ne hanno limitato la disponibilità. Nel giorno di San Valentino Di Maria compie 35 anni e il club bianconero ha voluto augurargli un buon compleanno rimarcandone l’importanza per la squadra e sperando che il regalo lo possa fare lui ai tifosi nella sfida di giovedì contro il Nantes .

Di Maria, gli auguri della Juventus

Gli auguri della Juventus arrivano tramite una nota sul sito del club: "Compleanno denso di impegni per il Fideo, che per la prima volta spegne le candele in bianconero. Angel Di Maria festeggia oggi 35 anni: lo fa da juventino, lo fa da Campione del Mondo, con gol segnato in Finale, lo fa a poco dal ritorno delle Coppe, giovedì con il Nantes. Lo fa, come sempre, da protagonista: Angel é il giocatore della Juventus che ha partecipato a piú gol nel 2023 in Serie A: quattro, due gol e due assist. Per la precisione, parliamo di quattro degli ultimi otto gol della bianconeri in campionato. Lo festeggiamo tutti, virtualmente, con quel cuore che lui ci fa vedere ogni volta che ci fa esultare per un gol. E chissà, magari il regalo lo farà lui a noi fra un paio di giorni... Auguri, campione!".