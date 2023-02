Juve-Nantes con super Kostic. E lo Stadium sold out!

TORINO - L'ultima volta non andò benissimo: 1° maggio 2014, Juventus-Benfica 0-0, l'Europa League che vola via in semifinale, a un solo passo dalla finalissima programmata in casa, allo Stadium. In panchina, allora, Antonio Conte ossessionato dal primato dei 102 punti in campionato; in panchina, oggi, Massimiliano Allegri nella veste di factotum, ultimamente pure facile all'irritazione se gli toccano i suoi giocatori. Al Nantes, avversario nel doppio incrocio prima di passare alla serie vera - quella degli ottavi con turni ad eliminazione diretta - i bianconeri si accostano forti di un Filip Kostic in più. E di una prospettiva che diventerà certezza: lo Stadium sold out.