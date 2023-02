Juve, Danilo e i suoi fratelli: chi resta anche senza coppe

Detto, fatto. «Credo nella Juve e firmo», aveva annunciato Danilo nell’intervista esclusiva su Tuttosport di ieri, e proprio ieri mattina ha siglato il prolungamento fino al 2025 del contratto che sarebbe scaduto nel 2024. Ci sarebbe dunque stato tutto il tempo, per lui e per la società, di aspettare l’evolversi della stagione sportiva e delle vicende giudiziare, prima di legarsi ancora. Invece, che la Juve nella prossima stagione giochi in Europa o no, in difesa ci sarà ancora Danilo .

Il centrocampo Juve, questione di cuore

E a centrocampo ci sarà - e anche nel suo caso si spera di poter aggiungere “ancora”, perché vorrebbe dire che è riuscito fi nalmente a rientrare - Paul Pogba. Non si è espresso pubblicamente come il brasiliano, ma anche da parte sua c’è la volontà di rimanere a prescindere dalla partecipazione o meno alle coppe europee, dando seguito alla scelta di cuore (non solo, ci mancherebbe, ma soldi avrebbe potuto prenderne di più altrove) fatta in estate. Il centrocampo, peraltro, è il reparto destinato a cambiare di meno. Anche proprio per questioni di cuore: bianconero dall’infanzia come quelli di Manuel Locatelli, Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Non quello di Kostic, ma anche lui dovrebbe rimanere.