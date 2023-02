De Ligt non dimentica la Juventus: "Scritte cose non vere. Amo squadra e tifosi"

De Ligt, parole al miele per la Juventus e i suoi tifosi

Al termine del primo round degli ottavi di finale di Champions League contro il Psg - la gara di ritorno si giocherà all'Allianz Arena il prossimo 8 marzo -, il difensore olandese ha analizzato così il suo momento di forma: "Mi sento molto bene fisicamente e anche tatticamente. Penso che questo modo di giocare molto avanti è un po' più consono alle mie caratteristiche". Riavvolgendo il nastro e tornando dunque all'esperienza alla Juventus, alla luce delle recenti vicende, De Ligt commenta: "Io seguo ancora la Juventus, per me è un grande club. Le cose scritte sui giornali e le cose che ho detto della Juventus non sono state sempre vere. Io capisco i tifosi che leggono cose così e pensano 'cosa dice'. Io non ho mai detto quelle cose. Io ho tanto amore per la Juventus, i tifosi, anche in questo momento difficile. I tifosi sono sempre allo stadio a tifare e questo è un bene. Sono contento che stanno vincendo tante partite, sono contento per loro e spero possano fare bene in campionato e in Europa League".