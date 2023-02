Pogba, Pogback, Pogbasta: la Juve aspetta ancora

"Pogba? Non so se ci sarà al ritorno con il Nantes. Pogba, come tutti, va a un passettino alla volta. Speriamo di averlo il prima possibile, va valutato giorno dopo giorno". Non è la prima volta che Massimiliano Allegri deve arrampicarsi sugli specchi quando gli viene chiesto del campione francese che, allo stato attuale, la Juve non sa se sperare di ribattezzarlo PogBACK o se debba temere di definirlo PogBASTA , qualora l'indisponibilità perdurasse indefinitamente. Nantes-Juve , gara di ritorno della sfida di Europa League, si giocherà giovedì 23 febbraio, alle ore 18.45, nello splendido Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau, prima giocatore e poi storico presidente del club transalpino. Quando Allegri afferma di non sapere se Pogba sarà della seconda partita con i francesi , tradisce l'indeterminatezza di una situazione che suscita il crescente malumore dei tifosi bianconeri.

Pogba tuttora conta zero presenze in gara ufficiale con la maglia bianconera. L'ultima partita da lui disputata risale al 19 aprile 2022, dieci minuti con lo United sconfitto per 4-0 dal Liverpool). L'ex campione del mondo si è infortunato il 24 luglio 2022 a Los Angeles ed è stato operato il 5 settembre, dopo che aveva scelto la terapia conservativa, rivelatasi malauguratamente infruttuosa, sperando in questo modo di partecipare alla fase finale del Mondiale con la Francia. Auspicio purtroppo frustrato dai tempi di recupero, allungatisi fino a questa metà febbraio. Per i 57, 1 milioni di follower che lo seguono sul suo profilo Instagram, oggi il bianconero ha postato un'immagine che lo ritrae al lavoro, in gruppo, alla Continassa. Post preceduto da un reel in cui lo si vede allenarsi in palestra. In calce, una frase di Pelè: "Il successo non è un caso. E' duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per ciò che stai facendo o imparando a fare". La Juve non vede l'ora che Pogba torni a fare ciò che sa fare meglio.