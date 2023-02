Di Maria, l’Angel Juve e famiglia a Superga

TORINO - L'assist per Rabiot e un'esultanza piena di emozione: contro la Fiorentina, Angel Di Maria è tornato ad illuminare lo Stadium prendendo per mano la Juventus in questa difficile stagione. Ora c'è l'Europa League, obiettivo dei bianconeri per poter entrare nella prossima Champions League. A Torino arriva il Nantes, primo ostacolo verso la finale di Budapest, e il Fideo è chiamato nuovamente a trascinare compagni e l'intero pubblico.