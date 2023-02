Juve-Nantes, perché per il popolo bianconero è la prima rivincita

TORINO - Il popolo Juve è caldissimo. E si è calato nella parte. Quella di chi non ha paura di combattere contro avversari nuovi. Non più del lignaggio da Champions League bensì Europa League - per responsabilità bianconere non essendo stata superata la fase a gironi - e quelli più insidiosi che non scendono in campo ma colpiscono a suon di indagini e sentenze. Sta di fatto che stasera, all’Allianz Stadium, la Juve rimette piede in Europa contro il Nantes nell’andata degli spareggi che porteranno agli ottavi di finale con la voglia matta di respirare aria pura a pieni polmoni. Aria pura perché a differenza di ciò che succederà di qui alla fine della stagione in campionato, ciò che otterrà sul campo nessun giudice glielo potrà portare via. E così sia la Coppa Italia (semifinale in due atti con l’Inter e poi eventuale finale secca con la vincente di Cremonese-Fiorentina) che l’Europa League, la squadra di Allegri le giocherà con la mente sgombra da retropensieri. Le gambe correranno più fluide, con la certezza che se si arriverà sino alla fine, l’eventuale vittoria significherà alzare le braccia al cielo con le mani occupate…