Juve-Nantes, Allegri show in diretta tv: "Questi sono i dati delle mie squadre"

TORINO - E' un Allegri che non ci sta, quello che parla ai microfoni di Sky dopo il pari nel match di andata dei playoff di Europa League contro il Nantes. Queste le parole del tecnico della Juventus, chiamato in casua sull'episodio Var dle finale di gara: "Ho visto ora, inutile parlarne ora. Abbiamo fatto 1-1, potevamo fare melgio. Dopo l'1-0 abbiamo giocato troppo a rallentatore. Poi abbiamo rpeso l'1-1, potevamo il 2-0, poi ci siamo riaccesi, abbiamo avuto le occasioni per fare 2-1. Ora non piangiamoci addosso, dobbiamo conqusitare la qualificazione in Francia, testa allo Spezia che è importante". Poi un commento sul gol subito e sulla prestazione di Chiesa: "Di Maria poteva tirare, poi non si possono lasciare 80 metri senza fare un fallo. Però succede, siamo stati lenti, li eravamo usciti dalla partita. Su un contrasto Chiesa ha avuto un problema, poi ha ripreso a giocare. Tutta la suqadra ha fatto bene, poi sul gol anche Bremer è scivolato, complimenti anche per il gol che hanno fatto. Ci sono state situazioni per Chiesa dove doveva coprire campo, ma credo che sia normale. Come è normale che non possiamo difendere in sette perchè diventiamo vulnerabili. Alex Sandro doveva dargli una mano nello spingere in avanti".