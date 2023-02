Juve, l'Europa League 9 anni dopo la semifinale con il Benfica: cosa fanno ora i protagonisti

La Juventus ospita il Nantes e ritrova l'Europa League, a distanza di quasi 9 anni dalla semifinale di ritorno con il Benfica. Era il primo maggio 2014 e quella sera i bianconeri non riuscirono a ribaltare la sconfitta dell'andata a Lisbona (2-1): allo Stadium finì 0-0. Un risultato che non permise alla Juventus di raggiungere la finale di Torino contro il Siviglia. Vediamo chi scese in campo quella sera e cosa fa adesso.