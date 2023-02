La Juve, lo Spezia, il Nantes: giorni bollenti. Allegri al Picco giocherà così

TORINO - Giornata di scarico per chi ha giocato senza riuscire a portare a casa la vittoria contro il Nantes, ma c'è poco tempo per preparare la partita di La Spezia . E così a Massimiliano Allegri , di fatto, resta pochissimo tempo a disposizione (praticamente solo una giornata) per studiare e disegnare la Juventus che proverà a muovere ulteriormente una classifica comunque virtuale, visto che si è in attesa dell'ultimo grado di giudizio con il Collegio di garanzia dello sport che verosimilmente si esprimerà tra fine aprile e la metà di maggio . Sta di fatto che il tecnico dovrà pensare alla gara contro i liguri senza scordare che 4 giorni dopo si giocherà la permanenza in Europa dopo aver già dovuto dire addio alla Champions League non essendo riuscito a superare la fase a giorni, dove invece hanno potuto esultare il Paris Saint-Germain e il Benfica.

Spazio ai ricambi

E allora ecco che per questo match contro lo Spezia - affidato a Lorieri e aspettando Semplici - Allegri, diventato nonno del nipote Filippo, dovrebbe dare un turno di riposo a Vlahovic in favore di Kean, mentre uno tra Chiesa e Di Maria verrà tenuto a riposo in favore di Soulé. Sulla fascia mancina, possibile panchina per Kostic con l'opportunità di dare spazio a Iling, preservando l'esterno serbo per la trasferta di Nantes. In difesa, Bremer dovrà essere sostituito poiché squalificato per un turno: al suo posto sarà utilizzato Rugani, oppure Gatti.