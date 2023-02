Spezia-Juve, convocati Allegri: Chiesa out, torna Perin, c’è Barrenechea

La Juventus si appresta ad affrontare lo Spezia nel match valevole per la 23ª giornata di Serie A. La squadra di Allegri vuole subito rifarsi dopo il pareggio interno contro il Nantes in Europa League e dare continuità ai risultati in campionato dopo le vittorie senza subire gol contro la Salernitana (3-0) e la Fiorentina (1-0). L'allenatore della Vecchia Signora, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, ha messo in guardia i suoi dichiarando che "quello dello Spezia è un campo difficile, è squadra che crea molto, anche con Napoli e Atalanta ha avuto occasioni importanti. Ci vuole una partita giusta, fatta con grande attenzione, determinazione e buona tecnica". La Juve, oltre a Bremer out per squalifica, dovrà fare a meno di Chiesa, affaticato, e ritroverà tra i convocati Perin dopo l'attacco influenzale.