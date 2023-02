Spezia-Juventus, Di Maria: "Andremo a Nantes per prenderci gli ottavi di Europa League"

LA SPEZIA - "Io il Mr. Wolf di Pulp Fiction per la Juventus? Non l'ho mai visto, ma voglio sempre aiutare la squadra, anche quando entro dalla panchina . Sono molto felice del gol: dopo l'assist a Rabiot e il lancio contro il Nantes ci tenevo a segnare". Subentrato nella ripresa ed autore del gol del 2-0 che ha messo al sicuro il risultato al Picco di La Spezia, il fuoriclasse della Juventus Angel Di Maria è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Di Maria: "La Juve andrà a Nantes per passare il turno di Europa League"

"Abbiamo fatto troppa fatica? Può esserci un po' di stanchezza, nel campionato italiano in tanti giocano in contropiede. Stiamo cercando di alzare la testa e fare sempre meglio. L'Europa League? Andremo a Nantes con il desiderio di passare il turno, meritavamo di più nella gara d'andata in casa, ma cercheremo di chiudere là il discorso qualificazione", conclude Angel Di Maria.

