Spezia-Juventus, Perin: il miracolo su Gyasi, la penalizzazione e il salto di qualità

LA SPEZIA - "La parata su Gyasi? Esperienza . Ho capito che poteva calciare solo lì, ero coperto... Importante capire prima, ho percepito che quello era l'unico spazio". Grande protagonista in Spezia-Juventus con almeno tre parate di livello assoluto, il vice-Szczesny Mattia Perin è intervenuto ai microfoni di Dazn: " Di Maria? Un fuoriclasse con la F maiuscola, il top del calcio . Gli vedo fare cose in allenamento che lo mettono al top tra quelli con cui ho giocato. Quando c'è lui ci aspettiamo grandi cose ma dobbiamo aiutarlo come possiamo, poi c'è solo da applaudirlo ma io lo faccio già tutti i giorni".

Perin: "Juve compattata dalle vicende extra-campo"

"Dobbiamo migliorare tanto ma c'è grande abnegazione. Le vicissitudini extra-calcio ci hanno unito, eravamo un grande gruppo e ora lo siamo anche di più Abbiamo vinto con l'atteggiamento, l'attenzione ai dettagli. Per me è un piacere condividere lo spogliatoio con questi uomini. Le vicende extra-campo ci hanno unito, sappiamo di avere più punti sul campo. Non stiamo lì a parlarne, dobbiamo andare in campo e fare punti per la maglia che indossiamo. Vogliamo raggiungere qualcosa di bello. Io il portiere con la miglior percentuale di parate? Grazie, sono contento. Voglio fare gli auguri a mia figlia Vittoria che oggi compie 5 anni. Clean sheet? Se i numeri non mentono vuol dire che quando siamo la squadra presente in campo prendiamo gol con molta difficoltà. Sappiamo che il nostro standard deve essere quello, se siamo sottotono facciamo fatica con chiunque, ma se c'è voglia di vincere i contrasti... Quello che può farci fare il salto di qualità è quello, la cattiveria agonistica", conclude Mattia Perin.

