Lapo Elkann applaude il Napoli: "Gioca meglio di tutti". E risponde così al tifo che degenera

TORINO - Lapo Elkann applaude il Napoli di Spalletti , di Kvaratskhelia e Osimhen . Applaude il suo gioco e prende le distanze da affermazioni e tweet beceri contro gli azzurri. La Juve è e resterà sempre la sua squadra del cuore, ma con sportività c’è l’affetto per altri colori: «Da sempre amo e rispetto il Napoli». Napoli che è anche la città di nonna Marella , quindi le sue radici…

Lapo Elkann sul Napoli: gioca meglio

Così, ecco il cinguettio bipartisan del nipote dell'Avvocato: «Il Napoli, e concordiamo in molti, quest’anno sta giocando meglio di tutti. Bisogna essere onesti. Meritano di stare dove sono perché sono i più forti. C’è poco da dire». Nessuna risposta al presidente del club, sia chiaro, ma semplicemente un riconoscimento alla squadra che affronterà l’Eintracht in Champions e che merita solo applausi. Quando uno è più forte sul campo, «bisogna ammetterlo»: Lapo - amando la Juve dal profondo del cuore - si conferma sportivo vero fino alla fine, come da motto bianconero.