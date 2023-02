Nantes-Juventus, arbitra Sanchez: nessun precedente con i bianconeri

TORINO - Dopo l'1-1 dell'andata, la Juventus si prepara per il ritorno contro il Nantes con l'obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale dell'Europa League. Allo Stadium un pari che ha deluso gli uomini di Allegri, a pesare c'è anche il finale rovente con la decisione del direttore di gara portoghese Pinheiro sul tocco di mano in area francese sul colpo di testa di Bremer non giudicata da calcio di rigore per presunto fallo del difensore brasiliano.Per il secondo e decisivo atto della sfia è stato designato arbitro del match lo spagnolo José Maria Sanchez Martinez, assistenti i connazionali Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, quarto uomo Pablo González Fuertes, al Var Juan Martínez Munuera assistito da Ignacio Iglesias Villanueva.