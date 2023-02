Carta Dybala dopo la carta Ronaldo? L'interrogatorio e gli stipendi Juve

Dybala, 3 milioni di euro in ballo

Al giocatore della Roma sono stati chiesti chiarimenti in merito a una cifra in particolare, 3 milioni di euro, da capire se pagati o meno dalla Juventus e a che titolo. Il tutto sarebbe nato a maggio da una richiesta di indennizzo dell'avvocato dell'argentino dopo la fumata nera del rinnovo con la Juve, indennizzo che si sarebbe tradotto in una proposta di risarcimento inserita dal club bianconero nel nuovo bilancio come fondo rischi. Siccome più o meno la stessa cifra era quella dell'accordo della manovra spalma stipendi sotto inchiesta, l'ipotesi è che possa esistere una "carta dybala" più o meno come potrebbe esistere la "carta Ronaldo", cioè qualcosa che attesti nero su bianco dei pagamenti irregolari, a margine dei moduli federali. Per la Joya, come per qualsiasi giocatore che sia dimostrato abbia ricevuto pagamenti in violazione delle norme federali, la pena sarebbe una squalifica non inferiore a un mese.