Juve, Ihattaren ci crede? In palestra per tornare quello del Psv e dei record

Mohamed Amine Ihattaren è tornato ad allenarsi a Torino. Da qualche giorno l'olandese classe 2002 sta pubblicando storie con frasi motivazionali mentre si sta allenando a Vinovo. Lui è di proprietà della Juventus nonostante negli ultimi anni abbia fatto parlare di sè più per le vicende extra campo che per quanto fatto sul terreno di gioco. In Italia è arrivato con grandissime aspettative, ma dal prestito alla Samdporia, il trequartista, non ha mai esordito in Serie A e ha fatto ritorno in Olanda per problemi familiari. Voci di depressione dopo la morte del padre sembra lo abbiano fatto entrare in un tunnel da cui ha faticato a uscire. Il ritorno in campo con le giovanili dell'Ajax a distanza di un anno e poi di nuovo in Italia, ma sua storia, però, è partita dal Psv.