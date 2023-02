Nantes-Juve, Locatelli: "Cerco di dare sempre il meglio. Lo stadio ci darà la carica”

NANTES - "Sappiamo che all'andata il risultato non è stato positivo, ma siamo qui per passare il turno". Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, apre così la sua conferenza stampa a fianco di Mister Allegri. Locatelli non si è nascosto nel dire chiaramente che l'Europa League è un obiettivo dei bianconeri: "Dobbiamo affrontare la gara con lucidità e tenere alta l'attenzione per tutti i 90', giocheremo in uno stadio pieno e queste sono le partite più belle da affrontare. Questo trofeo è un nostro obiettivo e anche i miei compagni sono carichi in vista di domani".