Juve-Friburgo, il ds Saier clamoroso: "-15? Ecco che pensa Pessotto" VIDEO

Sarà il Friburgo l'avversaria degli ottavi di finale dell'Europa League della Juventus: questo il verdetto dell'urna di Nyon. Nel cammino verso la Puskas Arena degli uomini di Allegri, dopo il successo nel doppio confronto contro il Nantes, troveranno il club di Bundesliga. A commentare la doppia sfida, il ds Jochen Saier che sorprende con le sue parole clamorose sulla penalizzazione ricevuta dai bianconeri in Serie A: "La Juventus senza i 15 punti in meno sarebbe seconda in campionato. Quindi è un top team. Di solito sono una squadra di Champions League, quindi un grande impegno per noi. Non conosco i dettagli, ma se guardo la classifica e i 15 punti in questo momento sarebbero secondi in campionato, questo dice tutto, e penso che il caso non sia ancora chiuso. Ho appena parlato con Pessotto, il collega della Juventus, ed è ottimista che i punti verranno restiuiti. Ma ovviamente non è una situazione molto piacevole per loro".