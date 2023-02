La Juventus lavora con i tifosi, Pogba scalpita e Vlahovic a lezione da Allegri

TORINO - Allenamento con i tifosi sugli spalti alla Continassa per la Juventus che in una giornata di sole prepara la sfida di martedì sera all’Allianz contro il Torino. Squadra divisa in due con prove di profondità e raccordo tra difesa e attacco. Sul campo insieme ai compagni anche Pau l Pogba che si è dimostrato sciolto e intenso nella corsa oltre che nel calcio del pallone .

Allegri, Chiesa e una ripresa sofferta

Discorso differente per l’altro big che tiene in ansia Max Allegri e i tifosi ovvero Chiesa. L’azzurro dopo la primissima parte insieme ai compagni si è allenato in un campo adiacente con esercizi di controllo palla e scatti a conferma che dal punto di vista fisico pare pronto. In una partitella a campo ridotto, otto contro otto, all’inizio con massimo tre tocchi a testa, in evidenza proprio il Polpo con un bell’inserimento, controllo e gol. Il francese sembra recuperato sotto tutti i punti di vista. Al termine Allegri ha “affiancato” Dusan Vlahovic nelle prove di attacco per consigliargli movimenti e giocate. Il tecnico sta curando il serbo per migliorarlo sotto tutti i punti di vista.