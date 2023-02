Juventus-Torino, Chiesa in gruppo: Allegri ha un’arma in più per il derby

TORINO - Buone notizie dall’allenamento odierno. Federico Chiesa, così come Paul Pogba, ha svolto l’intera seduta in gruppo e si candida per tornare tra i convocati per il derby Juventus-Torino in programma martedì sera allo Stadium. La squadra di Allegri si è allenata, come ieri, in mattinata, lavorando in particolare su esercitazioni tecniche dedicate al possesso palla e alla costruzione della manovra sotto pressione, per concludere con una partitella. Fabio Miretti si è invece allenato parzialmente, per rivederlo all’opera bisognerà attendere ancora un po’. Lunedì allenamento al mattino e conferenza stampa di Massimiliano Allegri alle 14:15.