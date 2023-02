Juve-Torino, Allegri: “Pogba è convocato, se serve entrerà”

TORINO - Il derby della Mole non è mai una partita come le altre. Juventus e Torino , separate da un solo punto in classifica, si affronteranno martedì alle 20:45 all' Allianz Stadium : la sfida dell'andata si era chiusa sull'1-0 per la Juve grazie al gol di Vlahovic . I bianconeri vogliono dare continuità agli ultimi risultati in Serie A e in Europa League , dove con un devastante Di Maria si sono aggiudicati il passaggio agli ottavi in cui affronteranno il Friburgo . I granata di Juric vengono dal deludente pareggio contro la Cremonese e cercano un successo che contro la Vecchia Signora allo Stadium non è mai arrivato. Massimiliano Allegri ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Allegri: "Pogba ci sarà, Chiesa dalla panchina, Bonucci sta meglio"

Il tecnico bianconero ha esordito dichiarando: "È una partita molto importante soprattutto per noi, il Bologna ha battuto l'Inter e ora è a 3 punti. Dobbiamo continuare ad incrementare i nostri punti fatti in campionato, che sono 47. Loro hanno buone qualità e sono molto aggressivi". "Chiesa negli ultimi due giorni ha lavorato a parte, devo ancora decidere ma difficilmente partirà dall'inizio. Ha giocato due partite di seguito con la Fiorentina e con il Nantes, ma ora sta bene. Bonucci sta molto meglio, ha ripreso confidenza col campo. Già riaverlo è molto importante, da qui alla fine abbiamo tante partite e lui è il capitano della Juventus". Su Pogba Allegri ha dichiarato: "Sta meglio, domani è convocato. Se c'è bisogno entrerà, ha un buon minutaggio. Con i giocatori ci vuole un po' di pazienza per farli crescere di condizione".

Allegri: "Dobbiamo raggiungere il Bologna"

Sulle insidie del derby: "Le squadre di Juric aggrediscono e attaccano molto. Danno molta pressione, fanno partite di grande intensità. Dobbiamo essere bravi a calarci nella realtà della partita. Se domani pensiamo di andare in campo e giocare in punta di piedi rischiamo di prenderle. Dobbiamo essere consapevoli dell'importanza della partita. In questo momento dobbiamo capire che la nostra forza è quella di piccoli obiettivi che vanno avanti. Noi dobbiamo raggiungere il Bologna".

Allegri: "Vlahovic sta bene"

Su Vlahovic: "Dusan sta bene. A parte Milik, Kaio, Miretti e Locatelli che è squalificato stanno tutti bene. Da ora in avanti giocando una volta ogni tre giorni bisogna essere tutti pronti. È una partita sporca contro il Toro, bisogna portare gli episodi dalla nostra parte che è la cosa più importante. Noi, indipendentemente da quello che succede fuori, dobbiamo pensare ai nostri punti. Togliendo quello che è successo con la Salernitana abbiamo 47 punti. In Champions abbiamo fallito, ma può succedere". Sul lavoro fatto in allenamento con il centravanti serbo: "È un lavoro che si fa sempre con tutti, Dusan ha tutto il tempo per migliorarsi. Io nella mia carriera di allenatore ho avuto tanti esempi. Chiellini per esempio ha finito la carriera migliorando molto con il sinistro, riuscendo a calciare anche da 40 metri".