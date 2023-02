Plusvalenze Juventus, Marchetti: "L'Uefa aspetta la documentazione". E sulla Superlega...

" Caso Juventus? L'Uefa deve comportarsi nel rispetto dei regolamenti, ci sono ancora attività di indagine non ancora concluse nei confronti della Juve, c'è una sentenza già presa e che mi sembra di capire sarà appellata. Aspettiamo di vedere la documentazione su tutti i dossier per capire se ci sono dei profili concernenti ai regolamenti Uefa". Lo ha detto il vice segretario generale della Uefa Giorgio Marchetti a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento, in riferimento all'inchiesta che ha coinvolto la società bianconera.

Juventus, Marchetti sulla Superlega

La Juventus è tra i tre club che stanno portando avanti il progetto Superlega: "Sta a loro decidere cosa vogliono fare, ovvero se rientrare, sono tre società fondamentali per il calcio europeo. Ma un tentativo di avvicinamento non dipende dalla Uefa, che rappresenta gli interessi di tutti i club europei. La Juve sarà giudicata come tutti i club, poi dovrà decidere anche quale sarà il suo posizionamento in Europa. L'Uefa non è un monolite che prende decisioni, decide di concerto con gli stakeholder, e i club sono i primi stakeholder. Noi pensiamo che la Superlega è un pericolo, perché è un progetto che vuole escludere. Viene presentato come un progetto che vuole salvare il calcio, ma se è così lo è per pochi. Qualunque format non cambia la sostanza".