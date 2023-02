Di Maria, la pagella di Nantes-Juve legata a un palo a Milano: l’incredibile storia

La qualificazione della Juventus agli ottavi di Europa League porta senza dubbio la firma di Angel Di Maria . Contro il Nantes , all'andata una grande giocata che porta al gol di Vlahovic e al ritorno una tripletta spettacolare che ha consegnato alla squadra di Allegri la possibilità di andare avanti nella competizione dove ora affronterà il Friburgo . La prestazione del Fideo in Francia ha conquistato tutti, in Italia e all'estero , e c'è addirittura chi grazie all'argentino ora avrà anche una cena offerta.

Di Maria, la pagella nascosta a Milano e la cena offerta

A Frank Piantanida, giornalista di SportMediaset, è stata chiesta da un tifoso una pagella sulla prestazione di Di Maria: la partita però non era di proprietà dell'emittente televisiva in questione e dunque non sarebbe stato possibile esprimere un commento 'ufficiale' sulla prova dell'argentino. Nessun problema, perchè Piantanida ha pensato di scrivere su un foglio di carta la pagella richiesta e di nasconderla da qualche parte a Milano, postando una foto del luogo in cui si trovava su Twitter e scrivendo: "Eccoci. Chi trova la pagella nascosta di Di Maria: cena pagata da me. Milano...". Passano solo otto ore ed ecco che il foglio viene trovato da un tifoso, che prontamente posta la foto rispondendo al giornalista: "Abbiamo preferenze per il ristorante?". Il voto? Ovviamente 10. E allora, grazie al Fideo, spaghetti saranno...