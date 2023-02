Juve, Kean e Milik fanno il compleanno: "Magari un regalino stasera..."

Milik, nuovi controlli al J Medical

"Che giornata oggi in casa Juve. Una giornata che si concluderà con il Derby della Mole, in programma questa sera alle 20.45. Ed è una giornata che inizia non con uno soltanto, ma con due compleanni. E il caso vuole che spengano le candeline due dei riferimenti del nostro attacco: Kean e Milik. Ventitre anni per Moise, che è bianconero da sempre, da quando era un bambino, che ha fatto il percorso delle nostre giovanili, ha fatto esperienza anche lontano da Torino e poi è tornato, per gridare con i suoi gol che la Juve è il suo DNA. Ventinove per Arek, che invece è alla Juve da poco, meno di un anno, ma che ci ha messo davvero poco a entrare nel cuore di tutti, con la sua grinta, il suo fiuto del gol e quella voglia di dare il massimo, sempre. Aspettiamo Milik il più presto possibile in campo, mentre auguriamo a Kean una grande giornata di Derby. Magari, chissà, con un regalino questa sera...Tanti auguri da tutti noi, ragazzi!". E' invece il messaggio pubblicato sul sito ufficiale del club bianconero.