Juve-Torino, da Maresca a Pirlo: i gol più iconici dei bianconeri VIDEO

Juventus e Torino si affrontano in un importante derby della Mole per il 24° turno del campionato di Serie A. I bianconeri vengono da 3 vittorie di fila in campionato e sono ottavi con 32 punti mentre i granata hanno rimediato un solo punto nelle ultime due giornate (ko in casa del Milan e pareggio casalingo con la Cremonese) e sono noni a quota 31. Per entrambe le squadre è un derby molto importante. Nelle numerose partite tra Juve e Torino, ci sono state tantissime reti bellissime: ecco un video con i gol bianconeri più iconici nella storia del derby della Mole.