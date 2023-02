Juventus-Torino, "allegrata" in vista: che sorpresa nella rifinitura

Attenzione, "allegrata" in vista . Nella rifinitura di questa mattina alla Continassa, a poche ore dal derby della Mole , Max Allegri ha infatti provato una soluzione inedita in vista del match di questa sera all'Allianz Stadium contro il Torino. Il perno della mediana nel confermato 3-5-1-1 della Juventus dovrebbe parlare argentino, ma non per forza si tratterà di Paredes.

L'ex Psg era il grande favorito della vigilia per una maglia da titolare, data l'assenza per squalifica del metronomo "titolare" Locatelli. Ma il fresco campione del mondo, nelle gerarchie, potrebbe essere sorpassato a sorpresa da un connazionale. Il tecnico in mattinata ha infatti provato un undici titolare con in mezzo al campo i chili e i muscoli di Enzo Barrenechea, centrocampista classe 2001 in forte ascesa con la Next Gen. Il 21enne di Cordoba, cresciuto calcisticamente nel Newell's Old Boys di Messi, ha già esordito in Champions League lo scorso autunno, mentre non ha ancora collezionato presenze in Serie A. Potrebbe essere la prima volta, insomma. E che prima volta: da titolare nel derby della Mole.