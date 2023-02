Juventus-Torino, boato Stadium al nome di Pogba

TORINO - Paul Pogba era tornato per la prima volta dai convocati in occasione del match perso in casa con il Monza lo scorso gennaio, rimandando però il suo secondo debutto ufficiale in maglia bianconera a causa di un match complicato che ha costretto Allegri a spendere in maniera diversa i cinque cambi a disposizione, nel vano tentativo di portare a casa almeno un punto. Poi, un nuovo problema, stavolta di natura muscolare, l'ha tenuto fuori dalla lista dei convocati per un altro mese abbondante.