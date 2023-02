Juve-Toro, Di Maria e l'esultanza per l'assist nel derby VIDEO

TORINO - Tacciato per mesi di scarso attaccamento alla causa, quello visto nel 2023 è un altro Di Maria. Il fuoriclasse argentino ha preso per mano la Juventus, inanellando una serie di prestazioni super, condite da gol, come la tripletta recentemente inflitta al Nantes, e assist, l'ultimo dei quali stasera, in occasione del 2-2 segnato da Danilo nel derby con il Torino.