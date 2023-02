Juventus-Torino, Bremer su Sanabria, Pogba e la classifica

TORINO - " Abbiamo fatto una buona partita, anche se abbiamo iniziato male . Ma quello che conta, soprattutto in un derby, che è una partita speciale, è che l'abbiamo ribaltata e abbiamo vinto. Sul gol di Sanabria potevo fare meglio , ma ha fatto un gran gol e l'importante è che abbiamo vinto". Gleison Bremer, autore del gol del sorpasso contro i suoi ex compagni , è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il Derby della Mole vinto dalla Juventus 4-2 contro il Torino.

Juventus-Torino, Bremer su Pogba, Chiesa e la classifica

"Pogba? Chiunque entra ha qualità, che sia lui o Chiesa, entrano contro squadre stanche e con la loro qualità possono fare bene. Rimonta in classifica? Possiamo arrivare in alto, in teoria abbiamo 50 punti, dobbiamo pensare solo a vincere tutte le partite", le parole di Bremer.