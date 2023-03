Paredes, Allegri spiega così l’esclusione da Juventus-Torino

TORINO - Fino a poche ore dal fischio d'inizio del derby della Mole tra Juventus e Torino quasi tutte le probabili formazioni davano Leandro Paredes al centro della mediana bianconera. Alla fine, però, Massimiliano Allegri ha deciso di puntare sul giovane Enzo Barrenechea , sostituito dopo un'ottima prestazione al 68'. Al suo posto, però, non è entrato l'ex Psg ma Paul Pogba , all'esordio in gare ufficiali in questa stagione. L'ingresso del Polpo ha mandato in visibilio il pubblico dell'Allianz Stadium, mentre per il campione del mondo non c'è stato spazio nemmeno nei minuti finali quando, una volta acquisito il risultato, c'era solo da amministrare senza correre grossi rischi. In campionato Paredes è partito titolare solo in cinque occasioni e nell'ultimo match prima del derby, quello contro lo Spezia, è stato sostituito dopo appena 45'.

Juventus-Torino: le parole di Allegri sull'esclusione di Paredes

Al termine della gara contro il Torino, Massimiliano Allegri ha spiegato così l'esclusione del centrocampista campione del mondo: "Paredes deve reagire, è un calciatore importante e l’abbiamo preso per quello. Deve mettersi a disposizione e dare una mano come stanno facendo tutti quanti. Mi dispiace che non abbia giocato ma faccio le scelte in funzione per la squadra". Fin qui, complice anche l'infortunio al bicipite femorale che l'ha tenuto ai box per una decina di giorni, il classe '94 ha collezionato 1038 minuti per un totale di 22 presenze in tutte le competizioni. Troppo poco per uno - arrivato in estate in prestito dal Psg - da cui ci si aspetta molto, molto di più.

Juventus-Torino, Allegri e la benzina verde