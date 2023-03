Juventus, Locatelli e Miretti i rinforzi per la sfida con la Roma

TORINO - Ritrovato finalmente Paul Pogba, la Juventus e Massimiliano Allegri continuano a recuperare pezzi in vista di un finale di stagione che tra campionato, Europa League e Coppa Italia richiederà tutte le forze della rosa bianconera. Rosa che ieri oltre al Polpo ha visto tornare in campo anche Federico Chiesa, dopo le assenze di La Spezia e Nantes. Come detto, però, non si fermano a quelli delle due stelle i rientri in casa bianconera. Domenica all’Olimpico contro la Roma Massimiliano Allegri recupererà sicuramente Manuel Locatelli, assente ieri sera per squalifica, e quasi certamente Fabio Miretti, che ha definitivamente smaltito la distorsione alla caviglia sinistra riportata il 7 febbraio in casa della Salernitana.

Tre recuperi per Allegri

Tre recuperi, considerando anche quello di Pogba, che pongono fine all’emergenza in cui il centrocampo bianconero si era ritrovato invischiato dall’inizio di febbraio, prima con il rinvio del rientro del Polpo, poi con l’infortunio del diciannovenne talento del settore giovanile: contrattempi immediatamente successivi alla cessione al Leeds di McKennie, conclusa proprio alla luce della piena maturazione di Miretti e Fagioli da un lato e del ritorno del francese che pareva imminente dall’altro. Allegri si era così ritrovato con i soli Fagioli, Locatelli, Rabiot e Paredes a disposizione nel reparto mediano, tanto che contro la Fiorentina il 12 febbraio, prima partita con il tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa dal primo minuto, aveva scelto di passare a un centrocampo a due per fare posto a un attaccante e al tempo stesso far rifiatare Fagioli, inizialmente in panchina.



Emergenza quasi finita per la Juve

Emergenza che sia avvia alla conclusione, appunto, anche se è ovviamente presto per parlare di abbondanza: perché né Pogba, né Miretti all’Olimpico saranno ancora in condizione di giocare titolari. Per il Polpo si continuerà a navigare a vista, valutando le risposte del suo corpo ai carichi agonistici. Miretti invece, in virtù di un’assenza molto più breve, potrebbe già essere in condizione di tornare tra i titolari il 12 marzo contro la Sampdoria. Chi di sicuro sarà in campo dal primo minuto contro la Roma è Locatelli, al quale la squalifica nel derby è servita per tirare un po’ il fiato dopo 2092 minuti giocati (quinto bianconero più impiegato). I tre giorni per recuperare che i bianconeri avranno a disposizione tra la sfida dell’Olimpico e quella del 9 marzo allo Stadium contro il , nell’andata degli ottavi di Europa League, dovrebbero consentire ad Allegri di non fare ricorso a un eccessivo turnover.

Roma-Juve, le probabili scelte di Allegri

E’ probabile dunque che in casa della Roma si veda una Juventus in formazione tipo o quasi: con i tre brasiliani in difesa (uno tra Rugani o Gatti potrebbe far rifiatare uno dei tre), Kostic e uno tra Cuadrado e De Sciglio sulle fasce, Fagioli, Locatelli e Rabiot in mezzo al campo. Davanti Chiesa potrebbe tornare tra i titolari facendo rifiatare Di Maria, con Vlahovic favorito su Kean come centravanti. Si dovrà aspettare dopo la sosta per le Nazionali, dunque fino a Juventus-Verona del 1° aprile, perché le scelte offensive di Allegri tornino a riguardare anche Arkadiusz Milik, fermo per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.