È la Juve di Marzo: il calendario tra campo e tribunali

Reduce dalla vittoria in rimonta (4-2) nel derby della Mole, la Juventus si prepara ad affrontare un mese di fuoco, sia in campo che in tribunale. La famosa "Juve di marzo", tanto decantata da Allegri negli scorsi anni, in questa stagione non dovrà fronteggiare soltanto gli impegni calcistici, a partite dal big match di campionato contro la Roma in programma per domenica 5 alle 20: 45 allo stadio Olimpico, ma anche le diverse vicende giudiziarie. Un calendario ricco di eventi tra campo, giustizia sportiva, giustizia ordinaria, Superlega e Uefa, che potrebbero cambiare ulteriormente la stagione dei bianconeri che, in attesa della decisione definitiva sui -15 punti, stanno scalando la classifica a suon di vittorie.